Kiire pois ratin takaa

Yli 64-vuotiaiden autonkuljettajien määrä liikenteessä kasvaa, mutta samaan aikaan liikennekuolleisuus tässä ikäryhmässä on vähentynyt.

Liikenneturvan tilastot kertovat, ettei pelkästään korkea ikä ole riski liikenteessä – päinvastoin.

Nuorempiin ikäluokkiin verrattaessa ikääntyneiltä löytyy enemmän malttia ja harkintaa.

– He eivät ota tietoisia riskejä ja välttelevät pimeässä tai liukkaalla keliä ajamista. Myöskään ylinopeudet tai alkoholi eivät näy liikennekäyttäytymisessä, kertoo liikenneopettaja Seppo Viljakainen.

Hän on perehtynyt ajoterveyteen ja vastaanottaa ajokokeita Ajovarman Mikkelin toimipisteellä.

Ikäkuljettaja-nimitystä käytetään yli 70-vuotiaista autoilijoista. Viime vuonna Suomessa oli ajokortti voimassa yli 20 000:llä henkilöllä, joka oli täyttänyt 85 vuotta. 95 vuotta täyttäneitä ajokortin haltijoitakin oli 210.

Maltin lisäksi ikäkuljettajien valtteihin lukeutuu pitkä kokemus, mutta vanheneminen tuo väistämättä mukanaan myös reaktioiden hidastumista.

– Tyypillisiä riskejä tässä ikäryhmässä ovat puutteellisista havainnoista johtuneet arviointivirheet, esimerkiksi käännyttäessä kolmion takaa sivutieltä isommalle tielle, kertoo Viljakainen.

Auton vauhtia pitäisi laskea vastaamaan havaintojen hidastumista.

– Ikäkuljettaja pelkää helposti olevansa tien tukkeena, jolloin tulee painetta päästä äkkiä muiden alta pois. Eläkkeellä ei saa kuitenkaan olla kiire minnekään, muistutti Viljakainen.

Seppo Viljakainen vieraili Mäntyharjulla OmaisOiva-kahvilassa syyskuussa, jolloin aiheena oli Ikäihmiset liikenteessä.

