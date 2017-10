Työkkäri tulee Pertunmaalle viikottain

Työ- ja elinkeinopalvelut jalkautuvat Pertunmaalle kerran viikossa. Kunnantalolla on torstaisin tavattavissa työnohjaaja Sirpa Hallman, joka haluaa tavata henkilökohtaisesti jokaisen pertunmaalaisen työttömän.

Elokuussa heitä oli 85. Pertunmaan erityispiirre on, että lähes puolet työttömistä on yli 50 vuotiaita ja heistä valtaosa miehiä.

– He tulevat tapaamiseen sosiaalitoimiston tai te-toimiston kautta. Heidän elämäntilanteensa kartoitetaan ja heidän rinnallaan kuljetaan, kunnes löytyy jokin ratkaisu, kertoo Hallman.

Hänen lisäkseen Pertunmaalla työskentelee viikottain yritysasiamies Juha Liukkonen, joka kiertää antamassa neuvoja ja tukea yrityksissä ja auttaa myös yrityksen perustamisessa.

– Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin. Pertunmaalta on löytynyt piilotyöpaikkoja enemmän kuin naapurikunnista, kertoo Liukkonen.