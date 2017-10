Fordson Dexta pitää eläkeläisen kiireisenä

Onhan noita mopoikään päässeitä jannuna välillä nähty Mäntyharjun torin maisemissa traktorin ratissa, mutta älkää ihmetelkö, jos ensi kesänä aamukahville kurvaa Fordson Dexta vuosimallin 1961 kyydissä Hannu Laitinen.

– Isäni Eero hommasi tämän eläkkeelle jäädessään metsätöiden avuksi. Kun nyt olen itse liki eläkkeellä, ajattelin laittaa pelin ajokuntoon, virnistää Hannu Laitinen Siirlahdessa.

Ei 32 hevosvoimaa silti Laitiselle, 62, pelkästään riitä. Hän kurvaa Mäntyharjuun Espoosta välillä 1100-kuutioisella BMW 1100 S -moottoripyörällä. Pihapiirissä on myös Mercedes Benz 1413 kuorma-auto vuosimallia 1965.

– Isäni ajoi aikanaan ammatikseen lähes sellaisella. Halusin itselleni samanlaisen. Löysin sen nettimyynnistä kesällä Pyhäsalmelta. Kävin ajamassa auton Pohjois-Pohjanmaalta Mäntyharjulle. Olin jo unohtanut millainen melu sen sisällä on ja miten karut laitteet siinä on. Autoa voisi kuvailla kaikin puolin jäykäksi.

On melkein turha kysyä, mitä Mäntyharjun lukiosta vuonna 1974 ylioppilaaksi kirjoittanut Laitinen teki elämäntyönään.

– Autothan kiinnostivat jo nuorena kovasti. Luin konesuunnittelun diplomi-insinööriksi.

Vuonna 1955 syntynyt Hannu Laitinen jatkaa vielä osittain työelämässä omissa nimissään, mutta moni vuosikymmenten takainen tuttu on havainnut hänet viime aikoina poikkeuksellisen paljon Mäntyharjun maisemissa.

Laitinen kiittelee kaksi vuotta sitten edesmennyttä isäänsä siitä, että tämä tuli aikanaan lunastaneeksi Siirlahden rannalta pienen tontin. Paikalla seisoi yksinäinen rantasauna vuodesta 1966, kunnes Laitinen rakennutti viereen tiilitalon 2010.

– Mäntyharju on ollut minulle aina koti. Espoota en kotiseudukseni kutsuisi, vaikka se sitä nimellisesti onkin.

