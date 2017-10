Martat haastavat kranssitalkoisiin

Mouhu-Voikosken marttayhdistys pyytää kuntalaisia mukaan valmistamaan havukransseja sankarivainajien haudoille. Martat toivovat, että Suomen täyttäessä sata vuotta jokainen sankarivainaja saisi haudalleen havukranssin.

Itsenäisyyspäivänä sankarivainajia on muistettu hautakynttilöin, mutta martat haluaisivat että sadan vuoden kunniaksi haudoille laitettaisiin myös havuseppeleet.

Mäntyharjun hautausmaalle on haudattu 319 sankarivainajaa ja Mäntysaaren metsähautausmaalle 12 sotiemme sankaria.

– Tämän hienon ajatuksen keksi hämeenlinnalainen Esa Jaatinen. Ajatus ja haaste saada havuseppele jokaiselle sankarihaudalle on leviämässä kuntiin ympäri Suomea, kertoo yhdistyksen sihteeri Maarit Lamponen.

Havuseppele on yksinkertainen valmistaa ja sen teko onnistuu jokaiselta.

