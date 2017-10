Modernia leikkiä kiertoliittymään

Mäntyharjun keskustan kiertoliittymään siirretään lähiaikoina uusi veistos, akateemikko Ernst-Mether Borgströmin (1917-1996) Pajazzo.

Veistos on aikaisemmin ollut esillä Taidekeskus Salmelan veistospuistossa.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Suomen synnystä kuten myös taiteilija Ernst Mether-Borgströmin syntymästä. Pajazzo -veistos valikoitui siis itseoikeutetusti sijoitettavaksi kiertoliittymään juhlavuosien kunniaksi, tiedottavat kunta ja Taidekeskus Salmela.

Veistoshanke liittyy Mäntyharjun kunnan ja Taidekeskus Salmelan yhteistyöhön. Kiertoliittymän veistos vaihdetaan 1-2 vuoden välein.

Ernst Mether-Borgström oli harvinaisen monipuolinen kuvataiteilija, joka tunnetaan yhtenä abstraktin taiteen uranuurtajista. Hänen taidettaan kuvataan usein sanoilla kekseliäs, iloinen ja leikkimielinen. Viime aikoina suomalaisen modernin taiteen kärkinimen Mether-Borgströmin teoksia on ollut esillä mm. Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, jossa on parhaillaan esillä hänen 100-vuotisjuhlanäyttelynsä.