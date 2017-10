Nilkko markkinoi nyt Helsingissä

Mäntyharjulaisen pienpanimo Nilkko Brewingin yrittäjä Iiro Heikkilä on tyytyväinen mies. Yrityksen ensimmäiset oluterät ovat olleet erittäin kysyttyjä ja kauppa käy tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla.

Tällä viikolla panimo sai toimitettua kauppoihin toisen maitokauppaoluensa. Entisen kenkätehtaan tiloissa on kypsytetty tähän mennessä jo 6000 litraa mallaslientä ja lisää tehdään koko ajan.

– Juomatukkurin ja kauppiaiden viesti on ollut, että kauppa on käynyt erittäin hyvin, paikoin jopa yli odotusten, Heikkilä iloitsee.

Kauppojen lisäksi Nilkon oluita myydään olutravintoloissa ympäri maata. Tällä viikolla Nilkon väki esittelee juomiaan Helsingissä järjestettävässä Finnish Craft Beer Revolution -tapahtumassa. HOK-Elannon järjestämässä tapahtumassa suomalaisia pienpanimo-oluita esitellään parissakymmenessä ravintolassa. Nilkkolaiset esittelevät oluita Oluthuone Kaislassa Helsingin rautatieaseman vieressä.

Nilkossa ja Suomen muissa pienpanimoissa odotetaan jo kieli pitkällä pitkään suunniteltua uutta alkoholilakia, joka mahdollistaisi pienpanimoille ulosmyyntioikeuden viinitilojen tapaan.

Heikkilän mukaan alustavat suunnitelmat pienen panimokaupan perustamiseen ovat olemassa. Eduskunta päättänee asian marraskuussa.

