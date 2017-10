Lauantain vastaanotot palaavat

Essote aikoo lisätä vastaanottopalvelujaan Mäntyharjun terveyskeskuksella ensi vuoden alussa. Lääkäriin pääsee taas myös lauantaisin kello 14 saakka.

Kyse on Essoten termein niin sanotusta kiirevastaanotosta. Sanaa lääkäripäivystys ei käytetä, sillä se tarkoittaa lääkärin ympärivuorokautista läsnäoloa.

Kiirevastaanotolle voi mennä lääkäripäivystyksen tapaan, eli esimerkiksi lapsen korvatulehduksen tai muiden terveysvaivojen takia. Vakavemmissa tapauksissa, kuten pahoissa loukaaantumisissa Essoten ylilääkäri Hans Gärdström kehottaa hakeutumaan suoraan Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystykseen. Suunnitelmissa on avata ensi vuonna vastaanotto myös arki-illoille maanantaista torstaihin kello 18:aan saakka.

Tarkoituksena on tasoittaa ruuhkia Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Mäntyharjun terveyskeskuksen kiirevastaanotolle voivat hakeutua pertunmaalaisetkin, samoin kaikista muista Essoten alueen kunnista.

Kiirevastaanoton lisäksi lauantaisin lääkäripalveluja tarjotaan myös ennakkovarauksella esimerkiksi kontrollikäynteihin. Essote haluaa tältä osin tarjota samanlaista ajanvarauspalvelua kuin yksityiset lääkäriasemat. Mäntyharjun terveyskeskus tunnetaan myös nimellä hyvinvointikeskus.