Lukijalta: Mitä vanhuksillemme kuuluu?

Minua on henkilökohtaisesti kiinnostanut kovasti kunnanvaltuutettuna ja vanhustyön asiantuntijana, missä nyt mennään ikääntyneitten palveluiden laadussa omassa kunnassamme?

Pystymmekö enää itse vaikuttamaan hoidon laatuun ja SAS-jonon liikkuvuuteen ja rahojen riittävyyteen?

Minua on askarruttanut, että miten jono palveluasumispaikkoihin ja uusiin valoisiin yksityisiin palvelutaloihin kohtaavat? Onko Ruskahovi edelleen täynnä? Vanhuksille ei ollut ennen paikkoja ja jonossa oli pahimpina vuosina 30-40 henkilöä odottamassa tehostettua palveluasumispaikkaa. Paikkoja ei ollut osoittaa. Nyt kenenkään ei tarvitse jonottaa tai odottaa. Paikkoja pitäisi olla.

Miten kotona pärjätään? Miten tilanne on muuttunut vai onko muuttunut? Riittääkö hoitajia?

Nyt on tilaa ja rahako puhuu? Ristiriistaista tietoa tihkuu. On tullut yhteydenottoja valtuustoryhmämme jäsenille, ettei hoitotakuu aina toteudu. Viranomaiset taas vakuuttavat, ettei mitään jonoa ole ja hoitotakuu täyttyy (3 kk). Lehdestä taannoin luimme muuta.

Vanhusneuvostossakin istun ja olemme sinne yrittäneet saada tietoa ikääntyneitten palveluista kunnassamme, mutta mitään tietoa virallisesti ei olla saatu. Viime kokoukseen ei asianomainen, jota olimme pyytäneet, valitettavasti päässyt kertomaan asiasta.

Viime kunnanhallituksessa (16.10.17) pyysin viranhaltijoilta Essoten Mäntyharjun palvelualueen palvelujohtajaa kertomaan seuraavaan kokoukseen missä kunnassamme mennään. On meidän tiedettävä, mitä meidän omaisille ja vanhuksillemme kuuluu.

Tuntuu, että valvonta on pois kunnastamme tähän(kin) asiaan.

Tanja Hartonen-Pulkka

Kunnanhallituksen jäsen

Perussuomalaiset