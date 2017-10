Löytyisikö Pertunmaalle viimein lääkäri?

Pertunmaalla on eletty kohta kaksi vuotta ilman vakituista terveyskeskuslääkäriä. Essote on yrittänyt löytää paikkakunnalle kokopäiväistä lääkäriä pitkään ilman tulosta. Kuntalaisille vakituisen lääkärin puuttuminen tarkoittaa sitä, että vastaanotolle pääsee enää kolmena päivänä viikossa. Muina päivinä on tarjolla ainoastaan puhelinpalvelua. Terveyspalvelujen puute nousi viimeksi esiin Pertunmaan yhtenäiskoululla järjestetyssä nuorten keskustelutilaisuudessa.

Pienempien paikkakuntien lääkäripula on yleinen ilmiö. Lääkäreitä on enää vaikea houkutella pienemmille terveysasemille. Houkuttimeksi eivät riitä edes parempi peruspalkka tai luontaisedut. Moni tuore lääkäri valitsee asuinpaikakseen mieluummin isomman kaupungin. Sieltä voi löytyä mahdollisuudet esimerkiksi yksityisten lääkärikeskusten lisätienesteihin.

Pertunmaalla itsekin työskennellyt Essoten ylilääkäri Hans Gärdström uskoo kuitenkin vahvasti vakituisen lääkärin löytymiseen. Gärdströmin mukaan Pertunmaalla olisi mahdollista käydä töissä suuremmalta paikkakunnalta, kuten Mäntyharjulta käsin. Rekrytoinnissa pyritään ottamaan huomioon myös muut uuden lääkäripolven vaatimukset.

Ensi vuoden alusta lähtien Pertunmaan ja Mäntyharjun viikonlopun lääkärikäynteihin on tulossa pientä parannusta. Silloin Mäntyharjun terveyskeskukselle palaa lauantainen lääkärivastaanotto. Se on erinomainen asia. Lauantain vastaanotto lyhentää hieman pertunmaalaisten lääkärimatkoja, sillä autolla ei tarvitse matkata Mikkeliin saakka.

Toivoa kuitenkin sopii, että Essote onnistuu rekrytoinnissaan ennen vuodenvaihdetta. Lähilääkäri on peruspalvelu, jonka pitäisi löytyä arkisin myös Pertunmaalta.

