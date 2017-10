Hirviä kaadettu jo yli sata

Hirven metsästyskausi on käynnistynyt vilkkaasti Mäntyharju-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella. Tiistai-iltaan mennessä kaatoja oli jo reilut 100.

Hirviä on kaatunut lähes kaikilla metsästysseurueilla. Hirvikanta onkin osoittautunut ennakkotietojen mukaisesti melko runsaaksi. Saaliiksi päätyneistä hirvistä vasoja on ollut noin 40 prosenttia. Kaatuneista aikuisista uroksia on ollut 60 prosenttia.

Mäntyharju-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen alueelle on myönnetty täksi syksyksi yhteensä 436 lupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.