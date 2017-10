Pakolaistyöntekijöille tarjotaan traumakoulutusta

Pertunmaalla pakolaisten kanssa työskenteleville tarjotaan uutta traumojen kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Se on suunnattu kaikille pakolaisten kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Päivän aikana pureudutaan muun muassa traumatisoituneiden lasten kohtaamiseen ja sotatapahtumien vaikutuksiin.

– Traumakoulutukselle on todella tarvetta, sillä moni Pertunmaalle saapunut on elänyt kriisialueilla sodan keskellä, sanoo ohjaaja Matti Seppänen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotelta.

Kunnan työntekijöistä pakolaisten kanssa työskentelee arviolta 15 työntekijää. Seppäsen mukaan traumakoulutus on erittäin tärkeä lisä työntekijöiden osaamiseen.

Idea koulutuksesta sai alkunsa Hartolan ryhmäkodista, jossa on majoitettu alaikäiseksi itsensä ilmoittaneita turvapaikanhakijoita. Hartolassa on huomattu, että maahanmuuttajien traumojen tunnistaminen on yhä tärkeämpi osa uusien tulijoiden kohtaamista.

Pertunmaan torstaisessa tilaisuudessa käydään läpi myös traumojen vaikutuksia kokonaisiin perheisiin.

Pertunmaalla asuu tällä hetkellä parisenkymmentä kiintiöpakolaista Syyriasta ja Afganistanista. Suurin osa pakolaisista muodostaa juuri perheitä. Lapset elävät normaalia arkea päiväkodissa ja koulussa ja aikuisille tarjotaan muun muassa kielikoulutusta.

Pakolaisten kanssa työskenteleville työntekijöille suunnattu traumakoulutus järjestettiin Pertunmaan valtuustosalissa torstaina.

