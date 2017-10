”Parasta olivat kehitysvammaiset!”

Savosetin toimintakeskuksen asiakkailla oli maanantaina hieman tavallisuudesta poikkeava päiväohjelma, sillä iltapäivä sujahti Mäntyharjun Kinon pehmeillä penkeillä.

Elokuvana oli helsinkiläisen Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen elämästä kertova Tokasikajuttu, mikä on jatkoa vuonna 2012 julkaistulle ja monta elokuva-alan palkintoa keränneelle Kovasikajutulle.

Tokasikajutussa neljän kehitysvammaisen bändi kiertää Englannin ja Suomen lavoja ja myös historiallinen Suomen edustaminen vuoden 2015 Euroviisuissa Itävallan Wienissä on tarkkaan dokumentoitu.

Leffan loputtua aulaan tuli tyytyväisen näköistä ryhmää. Pasi Kiiski tykkäsi elokuvasta kovastikin. Vaan mikä siinä sitten oli parasta?

– No ne kehitysvammaiset!

Savoset Mäntyharjun vastaavan ohjaajan Satu Ahtiaisen mukaan Tokasikajuttua lähdettiin tietysti katsomaan, koska aikoinaan tuli Kovasikajuttukin nähtyä.

– Ennakkoon jo keskusteltiin tästä asiakkaiden kanssa ja kyllähän se herätti mielenkiintoa.

Elokuvissa käynti oli osa Savosetin vilkasta syksyä. Marraskuussa odottaa pikkujouluretki Mikkeliin Kenkäveroon ja kiireet jatkuvat joulukuussa.

– Meillä avautuu kirjastolla näyttely 1. joulukuuta Suomi 100-teeman merkeissä ja samalla alkaa valtakunnallinen kehitysvammaviikko, jolloin meillä on ohjelmaa useammalle päivälle, kertoo Ahtiainen.

Savoset Mäntyharju pitää avoimien ovien päivää jouluun 12. päivä ja viikkoa myöhemmin vuoden tapahtumakalenteri päättyy kauneimpiin joululauluihin.

