Vietti saa Jäbän jahtaamaan

Melkein kaikilla koirilla sitä on; joillakin paljon, toisilla vähemmän, eräillä vain hyvin vähän.

Saalisviettiä löytyy niin metsästyskoirilta kuin sylikoiriltakin, kokoon katsomatta.

Koska koirat ovat geeneiltään suden sukulaisia, ne ovat nykymuotoisiksi jalostettuinakin saalistavia eläimiä. Vietistä kertoo kaikenlainen liikkuvien kohteiden perään pyrkiminen, eikä vietti valikoi, liikkuuko koiran lähellä lelu, orava tai pyöräilijä. Tämä voi aiheuttaa omistajalle harmaita hiuksia.

Saalisviettiä ei kannata tai tarvitse yrittää kitkeä pois, sanoo koirien kouluttaja, tottelevaisuuskokeiden ja agilitykilpailuiden ylituomari, tietokirjailija Salme Mujunen.

Päinvastoin: Mujusen mukaan vietti on moottori vauhdille ja voimalle, joita harrastuskoirat tarvitsevat erilaisissa kilpailulajeissa. Siksi vietti kannattaa valjastaa sekä koiran että sen omistajan hyödyksi.

Ennen kaikkea saalisvietin tyydyttäminen leikin avulla on koirille hyvin mieluisaa.

– Saalisviettileikki syventää koiran ja ihmisen suhdetta. Koira arvostaa sitä, jos ihminen lähtee mukaan johonkin, joka on koiralle luontaisesti palkitsevinta, kertoi Mujunen Pertunmaan Kennelyhdistyksen järjestämällä kurssilla sunnuntaina.

