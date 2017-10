Karjalaisten kansallispuku kaikkien käyttöön

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta kansallispuku? Monien silmien eteen välähtää kuva Elovena-kaurapuurosta tai Pauligin vanhasta kahvipaketista.

Juhlatilaisuuksissa kansallispukujen käyttö on viime vuosikymmeninä kuitenkin hiipunut tasaiseen tahtiin. Aravatalon järjestötupaan viime viikolla kokoontunut Mäntyharjun Karjalaseura haluaa tilanteeseen muutoksen. Seura tarjoaakin kaikille halukkaille käyttöön vanhan karjalaisen kansallispuvun pientä korvausta vastaan.

Puvun seuralle on lahjoittanut Pirjo Tietz. Hän kertoo, että alun perin asu on peräisin Tietzin äidiltä vuodelta 1935.

– Lahjoitan sen eteenpäin siksi, että olen kasvanut siitä jo itse ulos, Tietz nauraa.

Kaukolan kansallispukuna tunnetun puvun malli on peräisin Kaukolan edesmenneestä kunnasta Laatokan länsirannalta.

– On ilo tarjota puku uudelleen käyttöön. Äiti oli vahvasti mukana karjalaisten asioissa ja olen myös varma siitä, että hän olisi iloinen uudesta käytöstä.

Kansallispuvut tunteva Mäntyharjun kansalaisopiston opettaja Paula Jalometsä-Moilanen toivoo, että ihmiset innostuisivat kaivelemaan kansallispukuja tänä vuonna kaappien kätköistä. Hän ehdottaakin, että kaikki kynnelle kykenevät pukeutuisivat kansallispukuihinsa satavuotiaan Suomen juhlallisuuksiin Mäntyharjulla.

Mäntyharju on kansallispukujen osalta harvinainen kunta, sillä seudulta löytyy myös ikioma kansallispukunsa. Mäntyharjun seudun puku on hyväksytty myös Suomen viralliseksi kansallispuvuksi.

