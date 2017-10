Viisuvoittaja tallentui levylle

Kyse on puhtaasta laskelmoinnista. Näin säveltäjä Ilkka Matikka kuvaa Mäntyviisut voittaneen kappaleen musiikillista syntyprosessia. Matikan sanat on lausuttu toki huumorilla, mutta on mukana ripaus totuuttakin.

Lapikas vieköön -kappale on perinnetietoista humppaa mäntyharjulaisen Urpo Heikkilän tulkitsemana. Tästä viikosta lähtien kappaletta on voitu kuulla myös tallenteena. Cd-levyn lisäksi laulu on kuunneltavissa nyt myös Youtube-videopalvelussa.

Laulun tarinassa liikutaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 1900-luvun alun Mäntyharjulla. Nimensä mukaisesti laulussa laitetaan lapikasta toisen eteen, eli lähdetään mäntyharjulaisittain reissuun.

Sanat kappaleeseen on taiteillut Pieksämäellä eläkepäiviään viettävä Iris Lähteenkorva.

– Tekstin innoittaja on pappani, jonka luona vietin paljon aikaa veljeni ja serkkujeni kanssa koulun jälkeen 1950-luvulla, Lähteenkorva muistelee.

Laulun tekijäporukka toivoo kappaleelle tulevaisuudessa soittoaikaa kotien lisäksi myös radiokanavilla. Laulu onkin lähetetty useille kanaville radiosoiton toivossa.

Siihen voi olla hyvät mahdollisuudet ainakin Järviradion puolella, missä on kuultu viime aikoina Urpo Heikkilän muita kappaleita.

