Veisto elÃ¤Ã¤ kansainvÃ¤lisyydestÃ¤

Sahakoneita valmistavan mäntyharjulaisyhtiö Veiston pihaan kaartaa bussilastillinen kansainvälisiä vieraita. Tällä kertaa tutustumaan saapuu työntekijäjoukko virolaiselta Toftanin sahalta.

Kansainvälisyys on arkipäivää aivan Mäntyharjun keskustassa sijaitsevalla tuotantolaitoksella. Veiston sahakoneista vientiin päätyy 85 prosenttia. Niitä on myyty yli 30 maahan noin 400 asiakkaalle. Yhtiön mittakaavasta kertoo se, että maailman sahatavaran tuotannosta mäntyharjulaiskoneilla sahataan arviolta 10 prosenttia.

Yhtiön viimeisin suurinvestointi on viime vuonna valmistunut uusi 2000 neliön hitsaamo, joka on mahdollistanut tuotannon yhä suuremman automatisoinnin.

Automatisointi ei ole kuitenkaan kadottanut työvoimaa minnekään. Yritys työllistää 225 henkilöä, joista 170 työskentelee Mäntyharjulla.

Yhtiön toimitusjohtaja Markku Rautio sanookin, että Veiston menestyksen salaisuus on suomalaisen insinööriosaamisen ja innovatiivisuuden lisäksi lähialueiden työvoimassa.

– Meillä aika moni työntekijä on maatalon poikia. He ovat rassailleet nuorempana mopoja ja sellaista käsistään kätevää porukkaa me tarvitsemme, Rautio kuvaa.

Viime vuosina Veisto on kääntänyt katsettaan muun muassa Etelä-Amerikan suuntaan. Suomalaisten sellujättien lisäksi maanosassa on toiminut jo pitkään Valmetin tapaisia laitevalmistajia.

– Suomalaisuus on siellä kovassa kurssissa ja seuraamme muun muassa Chileä erityisellä mielenkiinnolla.

