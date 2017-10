Keijo polkupyöräilee 90 kilometrin työmatkat – Viitostiellä saa olla tarkkana

Mäntyharjulaisen Keijo Pekkasen kunto on kohdillaan. Siitä pitää huolen päivittäinen 90 kilometrin työmatka Mikkelin ja Mäntyharjun välillä. Pekkanen nimittäin sotkee työmatkan polkupyörällään.

Aamuisin Pekkasta näkee vain harva. Hän hyppää pyörän satulaan jo kello neljältä ja on perillä työpaikallaan Mikkelin Environicsilla puoli kuuden aikoihin.

– Siinä jää sopivasti pieni palautumisaika ennen työpäivän alkua. Kun ajan iltapäivällä kotiin, siellä on sauna odottamassa. Matka on sopiva, sillä sen päälle ei tarvitse lähteä enää iltalenkille, Pekkanen veistelee.

Pekkanen saa olla tangon takana erityisen tarkkana, sillä suurin osa matkasta kulkee vilkkaan Viitostien laidalla. Tien laidassa pyöräilijälle varattu piennar on ainostaan muutaman kymmenen senttimetrin levyinen. Pienikin horjahdus tai varomattoman autoilijan liike voi olla kohtalokas.

– Muutama päivä sitten autoilija ajoi kymmenen senttimetrin päästä. Suurin osa autoilijoista ottaa onneksi minut kuitenkin huomioon.

Pekkasen havaintojen mukaan aamuisin tielläliikkujat ovat kaikkein rauhallisimmillaan.

– Aamuisin moni ajaa reilusti toiselle kaistalle ja vilkauttaa valoa ystävällisesti ohittaessaan.

Iltapäivän paluuliikenteessä tunnelma on kuitenkin toisenlainen.

– Neljän aikaan ihmiset ovat hermostuneita. Siellä näkyy kaikenlaisia tilanteita. Silloin ohituskaistat ovat pahoja paikkoja.

Pekkasen havainnon todistavat oikeaksi myös tilastot. Eniten kevyelle liikenteelle kohtalokkaita liikenneonnettomuuksia tapahtuu juuri iltapäivisin. Työpäivän päätteeksi monella on kiire, kenellä minnekin.

Lue lisää torstain 26. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.

Alla video Pekkasen työmatkaliikkumisesta: