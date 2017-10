Kiinteä laajakaista takaa tulevaisuuden

Hallitus lanseerasi kymmenen vuotta sitten Suomeen kunnianhimoisen tavoitteen. Laajakaista kaikille -hankkeen piti taata kaikille kansalaisille vuonna 2016 mahdollisuuden huippunopeaan internet-yhteyteen asuinpaikasta riippumatta.

Alku näyttikin hyvältä ja Pertunmaa oli yksi hankkeen pilottikuntia. Valokuidun runkoverkkoa laskettiin maahan yli 100 kilometrin matkalle. Sittemmin rakentaminen alkoi yskähtelemään. Nyt valokuitua löytyy erityisesti kuntakeskuksista, mutta syrjempänä saatavuus on selvästi heikompaa. Mäntyharjun alueella runkoverkkoa löytyy reilun 60 kilometrin matkalla.

Syitä rakentamisen hidastumiseen on useita, mutta kaikki niistä liittyvät tavalla tai toisella rahaan. Operaattoreiden on ollut vaikea saada rakentamisesta kannattavaa. Osa kuntien luottamusmiehistä on suhtautunut kiinteään laajakaistaan 4G-aikana nyrpeästi.

Moni kuluttajakin on pitänyt kiinteää verkkoa rahantuhlauksena, kun liikkuvan mobiililaajakaistan on saanut kotiin roimasti edullisemmin. Esimerkiksi Mäntyharjun keskustan taloyhtiöistä ainoastaan 30 prosenttia on ottanut itselleen kiinteän laajakaistan. Omakotitaloasujien osalta vastaava luku on alle 15 prosenttia.

Kiinteän laajakaistan tulevaisuus on silti valoisa. Tekniikan kehittyessä mobiiliyhteyksien ennakoidaan jäävän auttamattomasti hitaiksi. Verkon kautta tarjottavien kotihoito- ja terveyspalveluiden parantuessa kiinteä laajakaista voi tuoda myös lisävuosia omassa kodissa asumiseen.

Tulevaisuudessa operaattoreita voi kuitenkin olla vaikea saada innostumaan syrjäisempien alueiden laajakaistarakentamisesta. Silloin pallo siirtyy kyläyhdistyksien ja kuntien käsiin.

