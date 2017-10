Asema ja makasiini ovat herättäneet kiinnostusta

Mäntyharjun rautatieaseman päärakennuksen ja makasiinin kunnostus jatkuu pikkuhiljaa, vaikka tämän vuoden näkyvimmät työt tehtiinkin kesällä kattoremonttien muodossa. Rakennukset ovat myös herättäneet kiinnostusta mahdollisissa tilojen vuokraajissa, joten kunnostuksen nopeallekin etenemiselle voi olla otollinen aika tulossa.

Markkinointipäällikkö Olli Marjalaakson mukaan yhteydenottoja on tullut enemmän kuin ”yhden käden sormin” on laskettavissa. Nimiä Marjalaakso ei tässä vaiheessa lähde julkistamaan, mutta sanoo kaikkien liittyvän jollain lailla matkailualaan.

– Ideoita on tullut ja kun saadaan remontin aikataulut ja vuokrahinnat kohdilleen, niin on vuokraajiakin, uskoo Marjalaakso.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen myöntää, että tällä hetkellä ollaan vähän muna-kana -asetelmassa. Vuokrahintoja ei oikein voi määritellä ennen remontin kustannuksia ja toisaalta yrityksiä on vaikea saada mukaan, jos ei vuokrataso ole selvillä.

