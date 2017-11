Lukijalta: Kuka ajaa lapsen etua?

Hyvät kuljetusoppilaiden huoltajat ja kaikki nekin kuntalaiset, joilla ei ole mitään kokemusta koulukuljetuksista.

On hyvä, että kunnan kuuluu järjestää maksuton koulukuljetus niille, joiden koulumatka sen vaatii. Meillä on hyvin asiat. Me kun emme kaikki asu taaja-alueella.

Jonkun ”kohtalo” on asua rajapinnassa koulumatkaa mitatessa. Lapsen kasvaessa tulee eteen tilanne, etteivät perusteet kuljetukselle enää täyty täsmälleen. Parisataa metriä matkasta puuttuu.

Mäntyharju on saanut koulumatkat kustantamalla naapurikuntien nuoria lukioomme. Hyvä sinänsä, että lukio säilyy oppilasmäärän pysyessä riittävänä, mutta toivoisi kunnan myös inhimillisesti kohtelevan oman kunnan nuorta, joka haluaa opiskella täällä.

Matkan varrelta kun ei maksutta kyytiä luvata eikä maksukaan takaa pääsyä kyytiin. Iso bussi voi päättäjätahon mukaan olla jo täynnä koulukuljetukseen oikeutettuja. Tämän syksyn aikana niin ei ole kertaakaan käynyt. Paikkoja on useampia vapaana.

Huoli oman nuoren matkanteosta on tosiasia. Asioiden ratkaiseminen jäykkään päätöksentekoon perustuen aiheuttaa harmia ja käytännön haasteita arkiaamuihin.

Eikö meidän kuntamme päätöksenteossa todella voida ottaa yksilön etua huomioon? En jaksa uskoa, että tästä ratkaisusta tulisi ”joukkohysteriaa” tai hakemusten ryöppyä.

Miten on, voiko ratkaisuun päätyneet henkilöt, valitsemamme kuntaedustajat, sanoa avoimesti Juha Tapion tavoin: Olet minulle tärkeä.

Nimimerkki

Lapseni, olet tärkeä