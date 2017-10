Auto paloi Pertunmaalla

Henkilöauto paloi sunnuntai-iltana Hartolantiellä Pertunmaalla. Ohikulkija ilmoitti hätäkeskukseen tien sivussa palavasta autosta hieman ennen kello kymmentä. Palopaikka sijaitsee Hartolantien ja Aitjärventien risteyksessä. Auto paloi niin pahoin, ettei sen merkkiä tai mallia ole voitu tunnistaa.

Palon tutkinta on siirtynyt rikospoliisille. Poliisin tietojen mukaan palon yhteydessä on syytä epäillä kahta törkeää rattijuopumusta.

Toinen epäillyistä on mahdollisesti poistunut palopaikalta jalkaisin, toinen autokyydillä. Toinen heistä on pertunmaalainen, toinen ulkopaikkakuntalainen mies.

Miehet otettiin ilmoituksen perusteella kiinni ja heitä kuulustellaan maanantaina