Uutta ilmettä kirkon valaistukseen

Mäntyharjun kirkkoa remontoitaessa aiotaan uusia myös valaistusta.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt muotoilija Jukka Korpiheteen suunnitelman, jossa esitetään muutettavaksi valaisimia alttarilla sekä parvien alapuolella kirkkosalissa.

Alttaritauluun 1930-luvulla upotetut kohdevalaisimet korvataan pyöreillä, helmimäisillä kohdevalaisimilla. Samantyyppiset, nykyistä pienemmät kohdevalaisimet asennetaan myös parvien alapuolelle samalla kun sähköistystä uusitaan.

Suuret kristallikruunut säilyvät ennallaan. Ne puhdistetaan ja niidenkin vanha sähköjärjestelmä uusitaan paloturvallisuuden parantamiseksi.

Valaistussuunnitelma tarvitsee hyväksynnän Museovirastolta, joka on kirkon remontin virallinen valvoja.

Remonttiin kuuluu lähivuosina myös kirkon sisätilojen maalaaminen. Kirkon suurremontissa on pian alkamassa toinen vaihe, jossa jatketaan ulkonurkkausten hirsien korjaamista.

