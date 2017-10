Järvenpää Sulkavan johtoon

Mäntyharjulainen Juho Järvenpää on valittu kunnanjohtajaksi Sulkavalle. Valinnasta päätti Sulkavan kunnanvaltuusto yksimielisesti maanantai-iltana.

Valinnasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Länsi-Savo.

Järvenpää on viimeksi työskennellyt Sulkavalla talous- ja hallintojohtajana, sekä viime kuukaudet vs. kunnanjohtajana. 32-vuotias Järvenpää on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Juho Järvenpää oli Mäntyharjun kunnan vt. talousjohtajana vuoden 2015 toukokuun alkuun saakka. Hän on toiminut myös Hartolan hallintojohtajana ja Pertunmaan seurakunnan talouspäällikkönä.

Hänen äitinsä Kristiina Järvenpää toimi pitkään Mäntyharjun hallintojohtajana ja on nykyisin Sulkavan naapurikunnan Rantasalmen kunnanjohtaja.