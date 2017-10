Luvista lähes puolet käytetty

Hirvenmetsästys etenee hyvää vauhtia Mäntyharjun-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella. Kun takana on kolme jahtiviikonloppua, on myönnetystä 436 pyyntiluvasta käytetty 260.

Lupien käyttöaste vaihtelee luvanhakijoittain 34,5 – 60,6 prosentin välillä. Vasoja on pyydetty 110 eli 42 prosenttia. Aikuisia hirviä on pyydetty 155, joista uroksia 92 eli 59 prosenttia.

Tavoitteena on ollut pyytää noin puolet vasoja ja aikuisista hirvistä puoliksi uroksia ja naaraita.

Koska myönnetyissä luvissa oli niin sanottuja pankkilupia noin neljännes, alkaa monilla seuroilla olla jahti jo loppusuoralla, arvioi riistanhoitoyhdistys.