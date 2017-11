Pertunmaa: Essoten visio ontuu

Pertunmaan kunta odottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) kaikkia mahdollisia keinoja lähipalveluiden turvaamiseksi.

Essoten strategiaan on kirjattu visio `Lähellä – hyvinvointisi tukena´.

Pertunmaan kunnanhallituksen mukaan tämän toteutuminen edellyttäisi lähipalvelujen joustavaa saatavuutta, mutta kunnassa on koko Essoten toiminnan ajan ollut lähipalvelujen puutetta.

Lääkärin vastaanoton toimimattomuus heijastuu myös muun organisaation toimintaan, huomauttaa kunnanhallitus lausunnossaan Essoten talousarvioon.

Talousarvion mukaan Pertunmaalle tulisi ensi vuonna 7,1 miljoonan euron lasku sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen lasku on suuruudeltaan 7,24 miljoonaa euroa.

Samoin Mäntyharjun arvioitu lasku pienenee: Ensi vuodelle 22,6 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden arvio on noin 23,6 miljoonaa.

Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä.

