Yli 300 kranssia tavoitteena

Suomessa on päällä valtava seppeleinnostus. Ihmiset ympäri Suomea askartelevat nyt joukolla havuseppeleitä sankarihautojen koristelemiseksi. Taustalla on hämeenlinnalaisen Esa Jaatisen ideoima tempaus tulevaksi itsenäisyyspäiväksi.

Toimintaa on nyt myös Mäntyharjulla. Tiistaina yhdistysten aktiiviväki kokoontui pohtimaan havuseppeleiden tekemistä järjestötuvalle.

Tavoitteena on, että mäntyharjulaiset valmistavat itsenäisyyspäiväksi havuseppeleen jokaiselle 320:lle kunnan hautausmaalla lepäävälle sankarivainajalle. Urakkaa helpottaa se, että Karankanmäen maa- ja kotitalousseura on tehnyt omissa talkoissaan jo 70 seppelettä.

– Kaikki halukkaat voivat osallistua hankkeeseen yleisinä talkoopäivinä. Aikaansaatujen kranssien määrällä ei ole väliä, vaan osallistuminen on tärkeintä, painottaa puheenjohtaja Tarjamaarit Mäkelä Mouhu-Voikosken Marttayhdistyksestä.

Kaikille avoimia yleisötalkoita järjestetään marraskuussa viitenä eri päivänä. Mäkelä kertoo, että osallistumiseen riittävät työhanskat ja pienet oksasakset. Talkootempauksessa mukana olevat yhdistykset ja järjestöt hoitavat paikalle havut ja muut työvälineet.

Ensimmäiset havut projektiin saadaan paikallisen metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan Oravapolun hakkuutyömaalta. Havuja tulee myös Honkasen luomutilalta Hietaniemen kylästä ja Jouko Mäkelältä.

Myös Pertunmaalla viritellään pikku hiljaa omia seppeletalkoita. Kunnan hautausmaalla sankarivainajia lepää vajaat 160.

Lue lisää torstain 2. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä