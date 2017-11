Exelin näkymät taas valoisat

Mäntyharjulaisen pörssiyhtiö Exelin tuotantokoneisto puksuttaa taas lupaavaan tahtiin. Yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäki kertoo, että näkymä on tällä hetkellä paikoin poikkeuksellisen hyvä.

– Tilauskirja on nyt historiallisen korkea ja sitä on reilun 18 miljoonan euron edestä.

Käytännössä tilauskirjasta riittää työtä kahdeksi tai korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.

Yhtiön valoisasta tilanteesta kertoo myös hiljattain julkaistu osavuosikatsaus. Sen mukaan Exelin liikevaihto ja -voitto kasvavat tänä vuonna merkittävästi. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa lähes viidenneksellä lähes 64 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa, ollen lähes kolminkertainen viime vuoteen nähden.

– Olemme saaneet aikaan uutta kauppaa, toimitusjohtaja Kytömäki tiivistää hyvän alkuvuoden taustat.

Plusmerkkiset luvut tietävät työtä myös Mäntyharjun tehtaalle. Se poikkeaa yhtiön useasta muusta laitoksesta poikkeuksellisen laajalla tuotantovalikoimalla.

Nykyisin tehtaalla ei valmisteta pelkästään yksittäisiä osia niitä tarvitseville ostajille. Yhtiön tulos koostuu yhä enemmän eri asiakkaille tehdyistä kokoonpanoista tai muusta lisäarvoa tuovista valmiista kokonaisuuksista.

– Kun myymme asiakkaalle koneistuksen, maalauksen tai kokoonpanon saamme paitsi lisäarvoa, mutta myös kiinnitämme asiakkaan yhä tiukemmin meihin, Kytömäki selvittää.

Mäntyharjussa valmistetaan muun muassa liikennevälineiden, paperikoneiden ja tuulivoimaloiden osia sekä erilaisia hiilikuituputkia ja laminaatteja.

– Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi Mäntyharjun tehtaaseen ja raivanneet tilaa uusille laitteille.

Mäntyharjun tehtaan tulevaisuuden Kytömäki näkee valoisana. Yhtiön historian aikana paikkakunnalle on keskittynyt laajalti ainutlaatuista osaamista.

