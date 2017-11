Uusi perhekahvila avautui

Essoten järjestämä perhekahvila tarjoaa lapsiperheille mahdollisuuden kokoontua. Mäntyharjun nuorisotoimi tarjoaa tilat toiminnalle nuorisotila Askeleella. Nuorisotoimi myös tarjoaa perhekahvilan asiakkaille mahdollisuuden ostaa nuorisotilan kahvila Leksasta pientä purtavaa. Tarjolla on myös kahden euron terveellinen aamupala. Perheet voivat tulla paikalle keskiviikkoisin kello 9-11 välisenä aikana. Perhekahvilassa paikalla on aina Essoten työntekijä, joka on apuna ja tukena perheille. Heti avauspäivänä paikalla riitti vilskettä. Perhekahvila ottaa vastaan lahjoituksina ehjiä ja puhtaita leluja.