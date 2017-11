Saako setelillä apua sivukylille?

Pertunmaalainen Lenita Pitkälä odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleiltä paljon.

Pitkälä ryhtyi lokakuussa toiminimensä turvin tarjoamaan hoito- ja hoivapalveluja, ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essote on hyväksynyt hänet palvelusetelituottajaksi.

Se tarkoittaa, että Pitkälän palveluita voivat ostaa ne vanhukset, vammaiset ja omaishoitajat, joille Essote on myöntänyt palvelusetelin.

– Minusta setelit palvelevat hyvin valinnanvapautta. Ihmiset voivat vaikuttaa siihen, millaista hoitoa kotiin saa.

Paljon tietoa ja uutta intoa tulevaan Pitkälä sai palveluseteleitä esittelevästä info-tilaisuudesta Mäntyharjulla.

Essotella on tarjolla kaikkiaan yhdeksän erilaista palveluseteliä.

– Seteleillä on tarkoitus lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, palveluiden saatavuutta sekä tuoda monipuolisuutta palveluiden tarjontaan, kertoi palvelusetelikoordinaattori Leena Haveri.

