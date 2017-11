Lukijalta: Kevyen liikenteen väylää Uutelantielle

Hyvät kunnanvaltuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset! Asun Mynttilässä, lähellä Tiilikkalantien ja Käkeläntien risteystä.

Mäntyharju elää ihmisistään, jotka tekevät työtä, käyvät koulua, ovat aktiivisista eläkeläisiä. Harrastamme monipuolisesti liikuntaa ja kulttuuria. Mäntyharju elää myös kesäasukkaistaan ja turismista. Siksi tieverkostot ovat tärkeitä.

Tänä päivänä yritetään saada turisteja kuntaamme muun muassa pyöräilijöistä. Kuinka ollakaan, Mäntyharjun kevyen liikenteen väyliin ei olla kiinnitetty huomiota vuosikausiin. Ei minun autokouluaikaan (1970-71) Mäntyharjussa tiet olleet niin huonosti aurattu ja niin kuoppaiset kuin mitä ne olivat muuttaessani 2014 tänne takaisin.

Osallistun usein Reissupolun retkille ja viimeksi ihailimme pitkiä kevyenliikenteen reittejä matkamme varrella Päijät-Hämeen suunnassa.

Reissupolun porukka on ilmeisesti jo toimittanut teille ehdotuksen, jossa vähintään Vihantasalmelle saataisiin HETI kevyenliikenteen väylä. Lisäksi he vaativat Uutelantielle tehtäväksi kaavan kevyenliikenteen väylälle, jotta varmistetaan tulevaisuudessa senkin rakentaminen.

Meille Uutelantien läheisyydessä asuville näyttäytyy tuo pyöräilijöiden määrä isona. Itsekin olen uhkarohkeana joskus heilunut pyörälläni sitä pitkin. Se ei ole helppoa minulle, koska olen kaatunut pahasti kaksi kertaa pyörälläni.

Täällä on kovat vauhdit ja isot autot. Rekat ja jakeluautot pistävät tasapainon koville. Koska Mikkeliin mänijöitäkin riittää, eivät autot pääse väistämään kevyttä liikennettä vastaantulijoiden vuoksi.

Talvella pyörällä ei pääse pientareelle ja kesälläkin sinne meno voi olla vaarallista.

Tulevaisuudessa itsekin tarvitsen kevyenliikenteen väylää kauppa- ja apteekkiasioissani. En vielä tiedä kulkupeliäni, onko se mopo, mopoauto vai sähköistetty rollaattori.

Rahakirstun vartijathan vastaavat aina tällaisiin ehdotuksiin, ettei ole varaa. Muistakaa valtuutetut, että aina päätös on teidän käsissä. Muistakaa myös, että tällä panostuksella saatte ison asian ratkaistua.

Siitä hyötyy elinkeinoelämä, metsäteollisuus etenkin. Se tekee Mäntyharjusta houkuttelevan asuinpaikan täältä työtä saaville lapsiperheille. Mikkeliin mänijät huomaavat teidän aikaansaamisen ja kiittävät hyviä päätöksiä tekeviä luottamusmiehiä.

Pike Vainio

(Kirjoitus on luettavissa kokonaisuudessaan torstain 9. marraskuuta Pitäjänuutisissa tai näköislehdessä)