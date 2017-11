Ei ollut teatteria, oli totta

Hirveää oli, mutta sota oli vielä hirveämpää, sanoi Yrjö Kangasperko Tuntematon sotilas-elokuvan väliajalla – vesissä silmin.

Kangasperko lähti jatkosotaan 19-vuotiaana. Hän selvisi haavoittumattomana palveltuaan viidellä eri rintamalla, viimeisimpänä Ilomantsissa syksyllä 1944.

Elokuva yllätti hänet myönteisesti. – Olin utelias näkemään tämän, mutta ajattelin että jos se on teatteria, lähden kesken pois. Ei ollut teatteria vaan todenmukaista, vaikka ei Suomella ollut niin paljon konekiväärejä ja esiupseereja kuin elokuvassa, kertoi 92-vuotias sotaveteraani.

Mäntyharjun Kino tarjosi sotaveteraaneille ja lotille ilmaisen päivänäytöksen kahvituksineen viime viikolla. Lotista paikalla oli 93-vuotias Maija-Liisa Heino, joka myös piti elokuvaa onnistuneena: – Todentuntuisia kohtauksia, ja näyttelijöiden työ oli ihailtavaa, kiitti Heino.

Aki Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas on vetänyt Mäntyharjun Kinoon puolessatoista viikossa 815 katsojaa. Elokuva on kovaa vauhtia nousemassa Kinon kaikkien aikojen tilaston kärkipaikoille.