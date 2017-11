Kuortin koulu vaakalaudalla

Pertunmaan sivistystoimella on vaikeuksia yltää sille ensi vuodelle annettuun talousarvion raamiin. Pelkkä Kuortin koulun lakkauttaminen ei toisi riittäviä säästöjä, varsinkaan kun ne kohdistuisvat vasta syyslukukaudelle 2018.

Sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläisen mukaan kulujen leikkaamista tarvitaan myös muun muassa erityisopetuksen järjestämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Ehdotus ensi vuoden talousarvioksi on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ruodittavana torstaina. Keskustelun pohjaksi on tulossa myös selvityksiä oppilasennusteista ja koulukuljetuksista.

Talousarvioehdotukseen on laadittu laskelma sen pohjalta, että Kuortin koulu lakkautettaisiin kevätlukukauden 2018 päätteeksi. Koulun osalta tämä leikkaisi menoja reilulla 99 000 eurolla.

Mäkeläisen mukaan tämä summa ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti säästöä, sillä yhtenäiskoulun menot kasvaisivat Kuortin oppilaiden siirtyessä sinne.

Kuortin koulun vanhempainneuvosto on vedonnut opetuksen säilyttämiseksi Kuortissa.

Vanhemmat epäilevät sekä säästöjen tarpeellisuutta että niiden syntymistä koulun lakkauttamisella, kun esimerkiksi koulukuljetukset lisääntyisivät nykyisestä huomattavasti.

Vanhemmat vetoavat myös lasten hyvinvointiin, lapsivaikutusten arviointiin sekä tutkimustuloksiin kyläkoulujen vaikutuksesta lasten oppimiseen ja viihtymiseen.

Huolensa koulun lakkauttamisesta on esittänyt myös Kuortin kyläyhdistys, jonka mukaan vaikutukset yltäisivät kaiken ikäisiin, ei vain oppilaisiin.

– Kuortin yrittäjät ovat ilmaisseet huolensa esimerkiksi rekrytoinnin osalta. Miten saadaan markkinoitua työpaikkoja ja samalla toivottavaa muuttovirtaa kuntaan, jos palveluja karsitaan, kysyy yhdistys kirjelmässään.

Sen sijaan opettajien ammattijärjestön Pertunmaan yhdistyksen mukaan opetus olisi tarkoituksenmukaisempaa keskittää yhteen kouluun.

Lue lisää torstain 9. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä