Entinen kyläkoulu avaa ovensa nyt vanhuksille – Pertunmaalle uusi perhekoti

Uudenlaisen toiminnan käynnistäminen kiinnostaa. Olemme tulossa innolla Pertunmaalle, sanoo Aino Rantanen Vantaalta.

Hän muuttaa vuodenvaihteessa työskentelemään ja asumaan Mansikkamäkeen, entiseen Nipulin kouluun avattavaan perhekotiin. Ammatillisena perhekotina se on laatuaan Itä-Suomen ensimmäinen.

Kun perinteisessä perhekodissa kotiin otetaan asumaan ikäihmisiä toimeksiantosopimuksella, edellyttää ammatillisuus toiminnan vetäjältä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa.

Perhekoti ei ole laitos eikä tehostetun palveluasumisen yksikkö. Sen asukkailta vaaditaan jonkin verran omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen liikkumiseen, esimerkiksi apuvälineiden turvin.

Kiinteistön omistaja Henrik Sanmark on etsinyt kesästä asti perhekotiin vastuuhenkilöä.

– Paikallinen haku ei tuottanut tulosta, mutta toiminnan vetäjä löytyi ilmoituksella Helsingin Sanomissa. Tuskin tähän voisi parempaa henkilöä olla kuin Aino Rantanen, hän uskoo.

Viimeksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokotina ollut rakennus on ollut tyhjillään kuluvan vuoden ajan.

Huoneita on kahdeksan. Perhekotiin voidaan majoittaa enimmillään seitsemän ikäihmistä.

Lue lisää torstain 9. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä