Mäntyharjulainen Mikko on harvinainen maitoyrittäjä – putkimiehen hommat vaihtuivat karjatilaan

Karjatilojen määrä vähenee, mutta uusiakin yrittäjiä löytyy. Yksi heistä on Mäntyharjun Voikoskella Mäntymäen tilaa pitävä 26-vuotias Mikko Nykter.

Vielä muutama vuosi sitten Nykter työskenteli putkimiehenä Mikkelissä. Hommat kuitenkin jäivät, kun Nykter päätti jatkaa sukunsa karjatilaa.

– Osaltaan siirtymiseen vaikutti sukurasite, mutta yrittäjän työssä parasta on ennen kaikkea vapaus.



Nykyisin Nykterin päivät kuluvat pelloilla ja parsinavetassa. Maidon maltillisen tuottajahinnan vuoksi investointeja on pitänyt tehdä harkiten. Ensitöikseen Nykter kuitenkin laajensi navettansa paikkalukua kahdestakymmenestä 35:een.

Samalla navettaan ilmestyivät kiskoilla kulkevat lypsimet. Tuorein investointi on väkirehurobotti, joka auttaa lehmien kivennäisannosten jakamisessa.

Aloittelevia tilallisia Nykter kehoittaa yhteistyöhön ympärillä olevien tilojen kanssa. Alussa uudet laitehankinnat houkuttavat, mutta pää kannattaa pitää kylmänä.

Mäntymäen tilalla on yhteisiä koneita viereisen Kuvalan lihan kanssa. Koneita vaativissa urakoissa Nykter on puolestaan tehnyt yhteistyötä voikoskelaisen Joni Roiton kanssa.

– Yhteistyösiteitä kannattaa vaalia ja pitää yllä. Kaikki mitä porukalla pystytään tekemään on kotiin päin.

