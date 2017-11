Elo ja Kuva tulee taas: MÃ¤ntyharjun Kinossa voi vertailla sotaelokuvaosaamista

Jo 27. kertaa järjestettävä Elo ja Kuva -tapahtuma antaa elokuvan ystäville mahdollisuuden tällä kertaa vertailla suomalaisen ja kansainvälisen sotaelokuvan eroja. Kotimaisesta osuudesta vastaa tietysti uusi Tuntematon sotilas, ulkomaista heinäkuussa ensi-iltansa saanut Dunkirk.

Molemmat elokuvat sijoittuvat toisen maailmansodan aikaan: Tuntematon Suomen jatkosotaan 1941-44 ja Dunkirk Dunkerquen evakuointiin kesäkuussa 1940.

Tuntemattoman sotilas pyörii Mäntyharjun Kinossa vielä pitkään, mutta Elon ja Kuvan lauantain ja sunnuntain näytöksissä on väliajalla kahvitarjoilu ja elokuvan tekoon avustajana osallistunut mäntyharjulainen Jussi Avikainen kertoo väliajalla kokemuksistaan.

Dunkirk on nähtävillä perjantaina ja sunnuntaina.

Mutta onhan Elo ja Kuva toki muutakin kuin sotaa. Lapsille on tarjolla kolmena päivänä ensi-iltansa perjantaina saava Paddington 2.

Vain lauantaina nähdään Barry Jenkinsin ohjaama Moonlight. Kolmella Oscarilla palkittu elokuva on ajaton kertomus ihmisten välisestä yhteydestä ja itsensä löytämisestä. Elokuva kertoo herkästä nuoresta miehestä, joka yrittää löytää oman paikkansa maailmassa levottomalla asuinalueella Miamissa.

Tuntemattoman ohella suomalaista osaamista Elossa ja Kuvassa edustaa parhaan elokuvan palkinnon Nordic International Film Festivalilla New Yorkissa voittanut Yösyöttö.

Perjantaina alkuillasta pääsee ilmaisnäytöksessä ihastelemaan mäntyharjulaista maisemaa. Urpo Heikkilästä kertovan dokumentin Urpon tarina ohella nähdään muun muassa Mäntyharjun Kameraseuran kuvaesitys.

