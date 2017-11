ErÃ¤nkÃ¤vijÃ¤t toi majansa nykyaikaan, juhlatila tulee vuokrattavaksi

Mäntyharjun Eränkävijöiden tämänvuotisia hirvipeijaisia vietettiin viime perjantaina normaalia juhlavammissa tunnelmissa. Seuran 1970-luvun taitteessa valmistunut metsästysmaja Vuoriniemessä kun oli viimeinkin saatu remontoitua 2000-luvun vaatimusten mukaiseksi.

Majan remontin ensimmäinen vaihe toteutettiin muutama vuosi sitten muuttamalla laaja ulkokuisti osaksi sisätiloja.

Saneerauksen toisessa vaiheessa uusittiin entinen vaatimaton keittiö teollisuuskeittiöksi, missä mahtuu kokkaamaan isommallekin ryhmälle.

– Pitopalvelun ihminen kun tässä kävi, niin kehui uutta keittiötä aivan loistavaksi. Ennen piti kantaa vedet sisään, mutta nyt tulee vedet sisään asti.

Entisistä kabinettitiloista lohkaistiin tilat kahdelle vesivessalle, joten entisestä puuceestäkin päästiin eroon. Myös ilmastointilaitteet on asennettu.

Kun aiemmin iso maja kelpasi lähinnä vain kesäkäyttöön, saadaan se nyt ympärivuotiseen palveluun. Hujalan mukaan talolla tullaan järjestämään muun muassa seuran jäsenten omia juhlia, mutta sitä tarjotaan myös vuokralle.

– Nyt on jo tullut kyselyjä pikkujoulujen järjestäjiltä. Aika vähän näitä isompia juhlatiloja Mäntyharjulla on, tarvetta tuntuu olevan.

