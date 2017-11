SÃ¤BÃ¤Mimmit ja PeNa lÃ¤htevÃ¤t Puuma-liigaan

Mikkelin alueen harrasteliigojen naisten toiminta ottaa jälleen isoja harppauksia eteenpäin. Pitkään haaveena ollut naisten oma salibandyn harrastesarja pyörähtää käyntiin tulevana lauantaina tulevana Mikkelin Rantakeitaalla.

Sarja pelataan turnausmuotoisena kuuden joukkueen voimin. Turnauksia pelataan Mikkelissä Rantakeitaalla ja Mäntyharjun Kisalassa. Harrastesarja on toteutettu yhteistyössä Mikkelin lähiseudun joukkueiden kanssa. Joukkueita sarjaan lähtee Mikkelistä, Mäntyharjulta, Pertunmaalta, Juvalta ja Ristiinasta.

Mäntyharjulta sarjaan lähtee Virkistyksen naisten harrastejoukkue, joka nähdään SäbäMimmit-nimellä. Pertunmaalta mukana on PeNa-nimellä kulkeva ryhmä.

Muut mukana olevat joukkueet ovat MAHL Pinkit Puumat ja MAHL SP (Mikkeli), RiU:n sählääjät (Ristiina) ja JiiKoon Hurjat (Juva). Tämän lauantain turnauksen jälkeen seuraava turnaus on Kisalassa 9. joulukuuta.

Lue lisää torstain 9. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä