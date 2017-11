Talouskasvua lÃ¶ytyy maaseudultakin, muistuttaa ministeri LeppÃ¤

Turhaa, täysin turhaa. Näin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ajattelee viime kuukausien mediakeskustelusta, jossa on pyritty asettamaan vastakkain kaupunkeja ja maaseutua.

– En lainkaan ymmärrä, miksi haluamme Suomessa ylläpitää tällaista vastakkainasettelua. Se ei ole ollenkaan järkevää. Meidän kaikkien tulisi olla samalla puolella, koska kilpailu tulee maanrajojen ulkopuolelta, eikä sen sisäpuolelta, Leppä painottaa.

Pertunmaalaisministerin mielestä yhtenäisyydelle olisi nyt tarvetta, sillä tulevaisuuden talouskasvu löytyy Suomen eri osista. Juuri nyt metsäteollisuus on hyvässä iskussa, ruokavienti vetää ja matkailupuolella Järvi-Suomi herättää yhä suurempaa kiinnostusta ulkomailla.

– Yhtenäisyyden säilyttäminen on meille erittäin tärkeä asia. Tarvitsemme vahvaa pääkaupunkiseutua ja elinvoimaista maaseutua. Se hyödyttää kaikkia suomalaisia, ministeri perustelee.

Lepän mukaan ruoka- ja matkailualan positiiviset näkymät ovat vasta alkua. Esimerkiksi maataloustuotteiden viennissä on tarjolla miljoonamarkkinat. Hallitus on asettanut viennin kasvutavoitteeksi 500 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä viennin kasvua jarruttaa se, että moni yritys tyytyy pelkkään raaka-ainevientiin. Ministeri kannustaakin yrityksiä kehittämään yhä enemmän tuotekehitykseen ja pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin.

– Lisäarvotuotteet ovat ansainnassa keskeisiä. Meidän perusasiathan ovat valtavan hyvässä kunnossa. Ruuan puhtaus ja laatu ovat maailman parasta, Leppä muistuttaa.

Alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisu on ministerin mielestä äärimmäisen tärkeää, sillä ala työllistää suuren joukon suomalaisia. Elintarvikeketjun eri osista tienestinsä saa tällä hetkellä jopa 340 000 suomalaista.

Lue lisää torstain 9. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä