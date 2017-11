Mäntyharjulaispojat tärkeässä roolissa Mikkelin Passareissa – Lasselle ja Villelle oppia miesten peleistä

Mäntyharjulaiset lentopalloilijat Lasse Taumala ja Ville Huoponen ovat päässeet syksyn aikana kovien pelien makuun. B-juniori-ikäiset pojat pelaavat ensimmäistä kauttaan Mikkelin Passarien miesten kakkossarjan joukkueessa.

Eivätkä pelit ole kuluneet penkkia kuluttamalla. Yleispelaaja Taumalalle ja hakkuri Huoposelle on ollut tarjolla Passareissa isot roolit. Passarit joutui lähtemään sarjaan kapealla ja juniorivoittoisella ringillä.

– Emme olisi saaneet edes kuusikkoa kasaan, elleivät pojat olisi päässeet mukaan. Molemmat ovat tulevaisuuden toivoja, jos harjoitusintoa ja terveyttä riittää, passarivalmentaja Teuvo Kahila uskoo.

Suorittamisen hyvästä tasosta kertoo se, että Taumala palkittiin Passarien parhaana lokakuisessa kotipelissä Outokummun Karpaaseja vastaan. Onnistumisia kertyi niin puolustus- kuin hyökkäyspäässä.

– Joukkueeseen on ollut helppo päästä sisään. Miesten peleistä saa hyvää kokemusta ja taitoja, Taumala totesi pelin jälkeen.

Mikkelin lisäksi kaksikko matkaa kauden aikana peleihin Kuopion Kups Volleyn B-juniorijoukkueen mukana.

Tämän lisäksi säännölliseen valmennusrytmiin kuuluvat Mäntyharjun lukion ja Etelä-Savon Urheiluakatemian yhteiset harjoitukset. Niitä vetää Passarien naistenkin kakkossarjajoukkuetta valmentava Jari Heikkinen.

Akatemian harjoitukset koostuvat neljästä viikkotunnista. Niistä kaksi on paikallisten nuorten urheilijoiden yhteisiä harjoituksia ja loput kaksi lajiharjoittelua oman valmentajan kanssa.

