Mäntyharju nostaa vain kiinteistöveroja

Mäntyharjun kunnanvaltuusto päätyi maanantain ennalta odotettuun ratkaisuun ja äänesti kunnanhallituksen esityksen tuloveroprosentin nostosta 20,50:een nurin. Näin ollen kunnan veroprosentti, 19,75, lienee ensi vuonna maakunnan ainoa alle 20:n. Kiinteistöveroja valtuusto päätti äänestyksen jälkeen korottaa kautta linjan.

Kiinteistö- ja tuloveroprosenttien ympärillä ei valtuusto innostunut kovinkaan laajaan mielipiteenvaihtoon. Ryhmäpuheenvuorojen lisäksi kipinää saatiin lähinnä Timo Kuoksan (sd.) ja Antti Mustosen (sit.) näkemyseroista. Kuoksa vetosi painokkaasti tuloveroprosentin noston puolesta, Mustonen olisi jättänyt kiinteistöverotkin ennalleen.

Kuoksan perusteena nostoesitykselle oli se, että kunnan tulot tulevat ensi vuonna vähenemään verotulojen pienenemisen ja valtionosuusleikkausten vuoksi 1,4 miljoonalla eurolla. Kuoksan näkemyksen taustalla ovat Kuntaliiton ennusteet.

Ryhmäpuheenvuoroissa keskustan Ismo Partio oli voimakkaasti korotusta vastaan, eikä kokoomuskaan tuloveroprosentin nostosta innostunut..

Tanja Hartonen-Pulkka (ps.) muistutti, että edessä on isoja investointeja ja velanotto ei ole järkevää.

– Henkilökohtaisesti olen korotuksen kannalla, mutta meillä ryhmässä kaikilla on omat mielipiteensä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen (kesk.) korosti Suomen talouden nousuvauhtia, mikä antaa potkua Mäntyharjullekin paranevan työllisyyden ja verotulojen lisääntymisen muodossa.

– Kuntalaisten palvelut ja investoinnit on toteutettavissa aiemmin arvioiduilla tuloilla, hän muistutti.

