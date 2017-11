Hankintaohje hyväksyttiin – kättä päälle Yrittäjyysviikolla

Mäntyharjun yrittäjät ovat ottaneet kunnanvaltuuston lokakuisen päätöksen hankintaohjeen hyväksymisestä kiitollisina vastaan.

Mäntyharjun yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsen Teemu Punavaara perkasi tilaisuudessa hankintaohjeen merkitystä niin elinkeinoelämälle kuin koko kunnallekin.

– Tämä on hyvin suurelta osin yhteistyössä kunnanjohdon, Mäsekin ja yrittäjien kanssa laadittu asiakirja, joka tulee palvelemaan niin kuntaa kuin elinkeinoelämää.

Hankintaohje on yrittäjien mukaan jälleen yksi askel eteenpäin yhteistyössä kunnan kanssa. Etua siitä on molemmille osapuolille.

– Kunta on alueella merkittävä ostaja ja sille on etuna se, että saa hyödynnettyä koko markkinaa. Hankinnoista on helppo tiedottaa ja virkamiehen osalta tässä on vielä oman selustan turvaaminen. Voi omalla toiminnalla osoittaa, että on ollut tasapuolinen alueen yrityksiä kohtaan, listasi Punavaara.

Hänen mukaansa asiassa on kuitenkin vielä paljon opittavaa puolin ja toisin. Kunnassa ohjeesta pitää tulla käytäntö, eikä jättää sitä työpöydän laatikkoon. Yrittäjien tulee puolestaan olla aktiivisia kuntaan kohtaan.

– Eivät mäntyharjulaiset yritykset pyydä, eikä niillä ole oikeutta pyytää suosimista, mutta mahdollistamista kyllä. Mahdollisuus olla mukana eri hankkeissa ja tarjota tuotteita tai palveluja. Ja siihen tämä työkalu vastaa.

Kuluvalla viikolla vietetään Kansainvälistä Yrittäjyysviikkoa.

