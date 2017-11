Koululaisille tarjotaan vuokratiloja – remontin ajankohdasta erilaisia näkemyksiä

Mäntyharjun kirkonkylän koulua laajennetaan kahdella opetustilalla, mikäli valtuusto myöntää rakentamiselle tarvittavat 223 000 euroa.

Opetustilat rakennettaisiin koulun liikuntakentän puoleiseen päätyyn ja kunta olisi niissä vuokralaisena. Jos tähän ratkaisuun päädytään, kunta voisi myöhemmin joko lunastaa tilat itselleen tai hankkiutua niistä eroon.

Sivistyslautakunnan mukaan toimeen on ryhdyttävä kuluvan valtuustokauden aikana ja kunnan olisi huomioitava rakentaminen talousarviossaan. Teknisen lautakunnan kanta on, että hanke toteutettaisiin vuosina 2019-2020. Koulun opettajien mielestä töihin tulisi ryhtyä jo ensi vuonna.

Jos laajennus tehdään lautakuntien esitysten mukaan, tulee sille pinta-alaa noin 162 neliötä. Luokista toinen on suunniteltu 50 neliön ja toinen 58 neliön kokoiseksi.

Lisärakentamista on perusteltu muun muassa sillä, että koululle on sen valmistumisen tuotu myös esiopetusta ja iltapäivätoimintaa. Tilojen tarpeeseen vaikuttavat niinikään uusi opetussuunnitelma ja nykyaikainen erityisopetus pienryhmissä.

Rakentamisen ajaksi oppilaat tarvitsisivat noin 250 neliön suuruiset väistötilat. Niiden järjestämiseksi ei ole toistaiseksi ollut vaihtoehtoja esillä.

