Pertunmaan ps: Pois pakkoruotsista

Pertunmaalla olisi kunnan perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä aloitettava kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi vaihtaa toisen vieraan kielen opiskeluun.

Tällainen alueellinen kokeilu osoittaisi ryhmän mukaan kehittämistahtoa ja -kykyä Pertunmaalta, joka on julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi monella saralla.

Kielen valinta olisi jätettävä kotien päätettäväksi, ja valtion vastuulla on varmistaa, ettei kielen valinta haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin tai uraa julkisella sektorilla.

– Oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, on halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia lukiossa tai ammattikoulussa, muistuttavat perussuomalaiset.

– Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman pakollisia ruotsin kielen opintoja, he kirjoittavat aloitteessaan.

Kielikokeilu voisi olla myös seudullinen Pertunmaan aloitteesta. Ensin olisi selvitettävä vanhemmilta, mitä kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen velvoittavuudesta luovutaan.