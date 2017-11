Valonpolku ilahdutti pimeydessä

Takin taskussa on lamppu, mutten halua sytyttää sitä. Haluan kokea tämän. Kynttilöiden valo johdattaa eteenpäin minulle vieraalla polulla, lähes sysipimeässä. Lunta ei ole, paksut pilvet tihkuttavat kevyesti vettä tummuneessa illassa.

Hetkeen en näe, missä seuraava kynttilä on. Muutama askel, ja pieni valo pilkottaa mutkan takana.

Huomaan ajattelevani, että Pyhäveden rantapolulle rakennettu Valonpolku on kuin vertaus elämästä. Ja se kysyy: vaikka valoa tuntuisikin olevan vähän, jatkatko eteenpäin?

Reittiä kulkevien poikien mielikuvitus kuuluu laukkaavan hilpeästi merihirviöiden ja ufojen maailmaan. Järvenlahteen heijastuvat valot ja vedestä nousevien kivien hahmot luovatkin siihen täydelliset puitteet.

Valonpolku on Mäntyharjun partiolaisten syksyinen perinne, jota on järjestetty jo parinkymmenen vuoden ajan aina isänpäivän tienoilla, tänä vuonna 9. marraskuuta. Se syntyi Lea Heinikaisen partionjohtajakoulutuksen harjoitustyönä.

– Tapahtuma oli tykätty, eikä sen jälkeen ole jäänyt yhtään vuotta väliin, Heinikainen kertoo.

Osallistujamäärät ovat vaihdelleet arvatenkin sään mukaan. Parhaina vuosina on ollut satakin kävijää, toisinaan taas parikymmentä. Valonpolku on kaikille avoin tapahtuma.

