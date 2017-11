Lukijalta: Pertunmaalla mielensäpahoittavia

Pertunmaalaisia on viime aikoina silitelty melkoisen karhealla kädellä. Kuortin koulua ollaan sulkemassa ja viimeisimmässä valtuuston kokouksessa veroprosenttia kiristettiin 21,5 prosenttiin joka taitaa olla nyt Etelä-Savon toiseksi korkein. Jotain positiivistakin päättivät, ei tosin koske suurtakaan osaa pertunmaalaisista, vapaa-ajan kiinteistöjen veroa, siis ”mökkiveroa” ei nosteta, koska veroa korottaneiden valtuutettujen mielestä saattaisivat kesäasukkaat pahoittaa mielensä.

Olisin kyllä valmis uskomaan, että kesäasukkaatkin osaavat antoa arvoa sille, että Pertunmaa pysyisi elinvoimaisena, elävänä kuntana johon on mukava tulla ja vapaa-aikaa viettää. ”Mökkiveron” 0,3 prosentin korotus olisi ollut noin 35-40 euroa/kiinteistö, joten en uskoisi, että tämä olisi aiheuttanut metkittävää kesäasukkaiden poismuuttoa Pertunmaalta.

Veroprosentin korottamista perustellaan sillä, että se oli valitettavasti ainoa konsti.

Ettäkö ainoa konsti? Valitettavasti ei. Olisihan siellä ollut vaihtoehtona esimerkiksi Suur-Savon Sähkön osakkeiden hyödyntäminen. Pertunmaa omistaa kyseisen yhtiön osakkeita noin 3,5 miljoonan euron arvosta, joista vuotuinen osinkotuotto on noin 25000 euroa. Jos olisi realisoitu vaikkapa ehdotettu kymmenisen prosenttia osakkeista, olisi sillä noin 350 000 eurolla helpotettu tilannetta todella hyvin, eikä osinkotulot olisi pudonneet kuin 2500 euroa.

Tämä omaisuuden hyödyntämisen vastustaminen on mielestäni käsittämätöntä, käytettäisiin omaisuutta nyt kun vielä Pertunmaa voi itse sen päättää vai odotetaanko, että tulee herrat Mikkelistä tai Mäntyharjusta ja sanovat, että poistetaanpa tuo pitäjänraja ja lyödään hynttyyt yhteen. On myöhäistä sitten enää rypistellä kun lasti on jo lahkeessa. Kertokaa minua viisaammat, kenelle omaisuutta hillotaan!

Pertunmaalaisia mielensäpahoittajia alkaa olla jo turhan suuri joukko mutta heitä ja muita pertunmaalaisiahan tarvitaankin vain neljän vuoden välein.

Aaro Nevala

Lihavanpää

Pertunmaa