”Tintti” Raekorpi menehtynyt

Mäntyharjulla pitkään vaikuttanut ja muun muassa Mäntyharjun Judon yhtenä puuhamiehenä toiminut Arto ”Tintti” Raekorpi on menehtynyt. Asiasta kertoivat hänen läheisensä. Raekorpi oli kuollessaan 57-vuotias.

Arto Raekorpi on yksi harvoista suomalaisista, joilla on judossa 6. danin musta vyö. Urheilu-uransa aikana Raekorpi saavutti kaikkiaan kymmenen SM-mitalia vuosina 1976-1985.

Muihin saavutuksiin lukeutui muun muassa Pohjoismaiden mestaruus vuodelta 1984 ja sotilaiden MM-pronssi 1982. Aktiiviuran jälkeen Raekorpi toimi judovalmentajana ja urheilijoiden henkisenä valmentajana.

Mäntyharjulla Raekorpi pyöritti perhekotia ja toimi sitoutumattomien kunnanvaltuutettuna vuosina 2001-08.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Karjalainen.