Lisää siimaa Kuortin koululle – kunnanhallitus haluaa ensin selvityksen

Kuortin koulun oppilaat, heidän huoltajansa ja koulun henkilökunta saivat maanantaina odotukselleen jatkoaikaa.

Kuortissa on odoteltu päätöstä koulun tulevaisuudesta lokakuun alusta alkaen, jolloin talousarvion valmistelun yhteydessä nousi esiin tarve säästää opetustoimen kuluissa.

Vastoin kunnanjohtaja Juha Torniaisen esitystä, kunnanhallitus ei vielä maanantaina halunnut aloittaa koulun lakkauttamisen valmistelua.

Sen sijaan kunnanhallitus päätti aloittaa ”selvitystyön Kuortin koulun opetustoiminnasta”.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Jari Liukkosen (kesk.) mukaan selvitystyöllä tarkoitetaan kuulemisia, joita pyritään järjestämään vielä tämän vuoden puolella.

– Käytännössä sivistyslautakunta nimeää selvitystyöryhmän ja järjestää kuulemistilaisuudet pikapuoliin, luultavasti vielä tämän vuoden puolella, sanoi Liukkonen.

Koululaisten vanhempien mielestä koulun lopettamista on pedattu jo pidempään, esimerkiksi keskittämällä esiopetus kirkonkylän yhtenäiskoululle.

Kuortin koulupiiristä on käynyt kuusi esikoululaista yhtenäiskoululla kuluvasta syksystä alkaen.

– Se on sellainen markkinointikikka lapsille, että eskari aloitetaan siellä. Lapsille sanotaan, että tervetuloa jatkamaan koulua täällä. Eskarin jälkeen kynnys palata ekalle luokalle Kuorttiin on korkeampi, huomauttaa eräs äideistä.

