Koulun lakkautus olisi kolaus Kuortin kehittämiselle

Lakkautuspeikko vaanii vahvasti Pertunmaan Kuortin koulun yllä. Kunta hakee parasta aikaa isoja sivistyspuolen säästöjä ja Kuortin koulua pidetään yksinkertaisimpana säästökohteena. Suoran lakkautusesityksen sijasta kunnanhallitus päätti kuitenkin maanantaina aloittaa ”selvitystyön Kuortin koulun opetustoiminnasta”.

Kunnanhallituksen linjaus vaikuttaa nahkapäätökseltä, sillä selvitystyö näyttäisi tarkoittavan lähinnä koululaisten vanhempien, henkilökunnan ja kuntalaisten kuulemista. Onko kuulemistilaisuuksilla lopulta mitään vaikutusta luottamusmiesten tekemään lakkautuspäätökseen, on aiheellinen kysymys.

Kuortin koulu poikkeaa useista lakkautusuhan alla olevista suomalaiskoulusta. Usein kunnat lakkauttavat koulujaan sellaisilta syrjäkyliltä, joiden väki ja taloudellinen elinvoima vähenevät. Kuortin kohdalla tilanne on päinvastainen. Se on ollut koko 2000-luvun Pertunmaan kahdesta päätaajamasta selvästi elinvoimaisempi.

Alueella on lukuisia hyvinvoivia yrityksiä ja palvelut ovat siirtyneet pikku hiljaa kirkonkylältä Kuorttiin. Kunta on myös kehittänyt aluetta vahvasti yrityselämän tarpeiden mukaan. Kuortin ylivoimaisena etuna on Viitostie, joka tuo alueelle päivittäin tuhansia ohiajavia ja sitä kautta myös veroeuroja.

Tätä taustaa vasten tuntuu ihmeelliseltä, että kunta on lakkauttamassa koulua juuri parhaiten kehittyvältä alueeltaan. Jos asiaa ajatellaan puhtaasti Pertunmaan tulevaisuuden kannalta, Kuortin palveluja kannattaisi pikemminkin kehittää, ei alasajaa.

Asia ei luonnollisestikaan ole näin yksinkertainen. Rahaa on käytössä rajallisesti ja Pertunmaa on päättänyt kehittää erityisesti kirkonkylän koulua. Kunnassa olisi kuitenkin hyvä käydä selkeä keskustelu siitä, mihin suuntaan Kuorttia halutaan kehittää. Uusien asukkaiden ja yritysten kannalta Kuortti on avainasemassa. Se on jo tällä hetkellä liikenteen solmukohta, jonne voisi olla houkuteltavissa nuoria lapsiperheitä oikeilla kaavoituspäätöksillä.

