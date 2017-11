Johto vaihtui Mäntyharjun Virkistyksessä

Mäntyharjun Virkistys saa uuden puheenjohtajan ensi vuoden alusta. Eveliina Hall valittiin torstaina seuran syyskokouksessa johtoon kaksivuotiskaudeksi 2018-19.

Kohonen perustelee sivuun astumistaan muun muassa työkuvioillaan. Aluehallintovirastossa työskentelevä Kohonen ei halua kohdata jääviyskysymyksiä työnsä ja puheenjohtajuuden kesken.

– Ja onhan se hyvä saada eri toimijoita ja uusia ihmisiä mukaan. Tämä on jo sen verran isoa toimintaa, että yhdelle ihmiselle kahden vuoden sykli on ihan hyvä.

Kymmenessä vuodessa maailma ja urheiluseuran johtaminen ovat Kohosen mukaan muuttuneet.

– Eri lajeja on tullut mukaan seuran toimintaan. Ihmisten asenteissakin on tapahtunut muutosta, nyt joutuu tekemään töitä, että saa porukkaa mukaan. Tavallaan ihmiset ovat kiireisempiä.

Eveliina Hall on ollut mukana Virkistyksen toiminnassa vuodesta 2002. Tutuin osa seuran toimintaa on voimistelu- ja tanssijaosto, missä hän ollut vetämässä jumpparyhmiä vuosia. Tällä hetkellä Hall toimii liikuntakerhossa ja monilajisessa kerhokapteenina.

– Yksi asia mikä sai tähän lähtemään on se, että Virkistys on tosi toimiva seura, missä jaostot hoitavat asian hyvin.

