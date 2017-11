Viimeinen ilta tiskin takana – Riku kiittää asiakkaitaan

Bar Nosteen yrittäjälle Riku Sammalkorvelle kuluva viikko on paitsi haikea, niin myös helpottava. Kahden vuoden yrittäjyys tulee sunnuntaina päätökseen. Sammalkorvelle ei jää ajanjaksosta mitään hampaankoloon, päinvastoin.

– Mulla oli pitkään ajatus yrittäjänä toimimisesta ja nyt se on koettu. Enemmän olisi jäänyt harmittamaan, jos ei olisi tätä tehnyt.

Bar Nosteen viimeinen viikonloppu Sammalkorven johtamana tarjoaa lauantaina paikallisten bändien esityksiä.

– Meillä oli paikallisia yhtyeitä heti silloin alussa ja on ollut sen jälkeenkin. Ne ovat olleet aina mukavia iltoja. Ei näillä bändeillä liikaa esiintymismahdollisuuksia tällä paikkakunnalla ole.

Bar Nosteen taru jatkuu Sammalkorven jälkeenkin, sillä ravintolasta tehtiin kaupat viime viikolla. Sammalkorpi puolestaan haluaa kiittää asiakkaitaan menneistä kahdesta vuodesta.

– Hiton mukavia ihmisiä ollut, kiitos kaikille!

Lue lisää torstain 23. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä